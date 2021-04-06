В Твери ищут очевидцев ДТП на перекрестке улицы Московской и Смоленского переулка

В Твери ищут очевидцев ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа разбора ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери разыскивает очевидцев ДТП на перекрестке улиц Московской и Смоленского переулка.

Авария произошла в 12 февраля 2021 года около 15:40 часовю .там столкнулись "Форд" и "УАЗ". Участники ДТП дают противоречивые показания относительно обстоятельств происшествия.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто владеет информацией о ДТП (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия, обладает любой информацией по этому происшествию) обратиться по телефону: 8-904-358-21-14.