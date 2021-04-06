В Твери мониторят общественные зоны, где нужно в первую очередь убрать мусор

В Твери осматривают парки и рощи, где есть свалки мусора. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

В областном центре продолжают осматривать особо охраняемые природные территории на предмет несанкционированных свалок. Если удаётся выяснить, кто виноват в загрязнении, выписывают административный штраф. Мониторинг проводят сотрудники районных администраций.

Специалисты также проверяют состояние детских и спортивных площадок. Например, в Бобачёвской роще требуется ремонт элементов площадки для детей и скамеек перед эстрадой. В Комсомольской роще, расположенной в Заволжском районе, обнаружили гору покрышек, автомобильных кресел и другого подобного хлама. Для уборки привлекут спецтехнику.

Группы работников администраций обследуют все крупные природные объекты в Твери, в том числе, карьеры в Константиновке, Берёзовую и Первомайскую рощи, парк в посёлке Сахарово. Территории разделят на сектора.

На дворе апрель, значит, близится пора субботников. Тогда и планируют решить часть проблем с мусором.