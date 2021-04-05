Две машины должников арестовали приставы во время рейда в Твери

В Твери состоялся совместный рейд ГИБДД и судебных приставов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Твери состоялся совместный рейд инспекторов ГИБДД и судебных приставов. Мероприятие проходило на территории Твери и Калининского района с использованием приложения «Мобильный розыск», которое позволяет установить должника по номеру автомобиля.

В ходе рейда были выявлены водители, не уплатившие административные штрафы. Приставами было взыскано более 200 000 рублей по штрафам ГИБДД и арестованы два автомобиля.

Мероприятия будут продолжаться регулярно во всех районах.