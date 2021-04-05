В Тверской области семьям новорожденных вручено 2203 подарка

С начала года малышам вручено 2 203 подарочных комплекта Фото: ПТО

В Тверской области продолжают вручать подарки семьям новорожденных детей. С начала года малышам вручено 2 203 комплекта. В марте родителям передали 948 подарочных наборов.

Напомним, мера поддержки семей с детьми действует с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени. За этот период подарки получили 14 593 малыша.

В коробке родители могут найти постельные принадлежности, одежду, средства гигиены и другие предметы, необходимые в первые полгода жизни малыша.

Подарок вручается при рождении и регистрации ребенка на территории Тверской области, в срок до достижения им возраста трех месяцев.