Тверская епархия собирает благотворительную помощь для матерей-одиночек, инвалидов и многодетных

Сортируют вещи и помогают в их выдаче добровольцы. Фото: tvereparhia.ru

Тверская епархия собирает благотворительную вещевую помощь для матерей-одиночек, инвалидов и нуждающихся семей. Пункт приёма одежды, других вещей и обуви работает на бульваре Цанова. Он был организован за счёт пожертвований.

"В марте благотворительную помощь в виде одежды и обуви получили 237 нуждающихся. Среди получателей 32 многодетных и 163 малообеспеченных семей, 60 инвалидов и 12 матерей одиночек", - сообщает отдел служения Тверской епархии.

Сортируют вещи и помогают в их выдаче добровольцы. Они принимают вещевые пожертвования по четвергам и субботам с 11:00 до 15:00. Адрес пункта, куда можно принести вещи: бульвар Цанова, дом 8, склад №10 (рядом с торговым центром).