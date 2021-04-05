В Тверской области стабилизировался уровень воды в ряде рек после половодья

Губернатор на совещании в областном правительстве рассмотрел ситуацию по паводку и половодью. Фото: Александр ЖМУЛИН

5 апреля губернатор Игорь Руденя провёл совещание в областном правительстве. Главной темой стало половодье.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, ситуации в акваториях ряда рек, где был зафиксирован рост уровня воды, стабилизировалась. Речь идет о Тверце, Тьме, Тьмаки, Медведицы, Межи и Обши.

Арсен Григорян отметил, что на местах работают группировки сил и средств территориального управления МЧС и представители профильных министерств региона. За паводковой обстановкой ведется круглосуточный контроль.

Напомним, что в минувшие выходные в Твери из берегов вышла Волга, под городом размыло автодорогу, а талые воды затопили дачные участки.

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