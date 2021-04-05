В Тверской области 5 апреля коронавирусом заболели 95 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба, с начала пандемии выявили 37878 случаев заражения COVID-19 (+95 за сутки).

Выздоровели 35848 человек (+103 за последние сутки).

Изолировано 1282 больных (-12).

Умерли 748 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12129 заболевших (+ 40 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район - 2654 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 2096 (+6),

Ржев - 2083 (+8),

Торжок - 1578 (0),

Калининский район - 1572 (+5),

Кимры - 1505 (+10).

Прививку от коронавируса сделали 80 326 жителей Тверской области, за последние сутки - 278 человек.

За весь период в регионе проведено 645 492 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 189.