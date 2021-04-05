Кишечную палочку и золотистый стафилококк нашли в молочной продукции из Тверскойй области

В молочных продуктах нашли опасные бактерии
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Опасные для здоровья бактерии выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в молочныхпродуктах, произведенных на одном из предприятий Верхневолжья.
В лабораторию поступили отобранные по месту производства пробы простокваши 3,2%, кефира 3,2%, сметаны 20% и молока 4,5%.
- Во всех представленных образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в простокваше выявлен золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), - рассказали в лаборатории.
Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер и проведения необходимых мероприятий в отношении производителя.