Кишечную палочку и золотистый стафилококк нашли в молочной продукции из Тверскойй области

В молочных продуктах нашли опасные бактерии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опасные для здоровья бактерии выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в молочныхпродуктах, произведенных на одном из предприятий Верхневолжья.

В лабораторию поступили отобранные по месту производства пробы простокваши 3,2%, кефира 3,2%, сметаны 20% и молока 4,5%.

- Во всех представленных образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в простокваше выявлен золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), - рассказали в лаборатории.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер и проведения необходимых мероприятий в отношении производителя.