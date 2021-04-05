В ржевских лесах Тверской области жители устроили стихийное кладбище домашних животных

Под Ржевом обнаружено стихийное кладбище домашних животных Фото: vk.com/rzhevtv

В сосновом бору под Ржевом местные жители заметили кладбище домашних животных и обратили внимание, что стихийные захоронения находятся в непосредственной близости от места отдыха детей - в районе оздоровительного лагеря "Зарница".

Небольшой сосновый бор горожане начали использовать для погребения своих любимцев. Люди устанавливают кресты и цепи вокруг могилок питомцев, несут им игрушки и лакомства, не задумываясь о том, что могилки могут раскопать другие животные или обнаружить дети.

Пост недоумения появился в группе "РЖЕВ СЕГОДНЯ" в соцсети 4 апреля.

Под постом комментаторы отмечают, что кладбищу в лесу уже более 20 лет, и раньше оно никому не мешало. До лагеря около километра, и вряд ли дети до него дойдут.

Другие подписчики уместно замечают, что хоронить животных подобным образом недопустимо. Это нарушение санитарных норм и правил. Подобные захоронения нелегальны, а умерших животных необходимо утилизировать - сжигать.

К слову, несколько таких кладбищ были обнаружены и ликвидированы в Твери в 2019-м и 2020 годах.