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Происшествия5 апреля 2021 15:37

Детскую коляску украли в торговом центре у жителя Твери

Ребенок в это время находиля с отцом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Похитительницу задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 30-летний житель Твери и рассказал, что в торговом центре оставил коляску без присмотра, а сам отлучился с ребенком. Когда вернулся, коляски не было. Ущерб составил 14 300 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что к краже причастна 24-летняя девушка. Она гуляла с мужем в торговом центре и заметила коляску. Муж был против кражи, поэтому, дождавшись, пока он уйдет домой, злоумышленица выкрала коляску. В полиции она созналась в содеянном.

В отношении фигурантки по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал