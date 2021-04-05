Детскую коляску украли в торговом центре у жителя Твери

Похитительницу задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 30-летний житель Твери и рассказал, что в торговом центре оставил коляску без присмотра, а сам отлучился с ребенком. Когда вернулся, коляски не было. Ущерб составил 14 300 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что к краже причастна 24-летняя девушка. Она гуляла с мужем в торговом центре и заметила коляску. Муж был против кражи, поэтому, дождавшись, пока он уйдет домой, злоумышленица выкрала коляску. В полиции она созналась в содеянном.

В отношении фигурантки по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.