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Происшествия5 апреля 2021 15:29

Гендиректор предприятия в Тверской области скрывал миллионы, чтобы не платить налоги

Минуя расчетные счета, он перевел кредиторам 4,5 миллиона рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Директор предприятия скрыл 4,5 млн рублей, чтобы не платить налоги

Фото: Анастасия Осипова

В Твери выявлено коррупционное преступление, фигурантом которого стал 55-летний руководитель одного из местных предприятий по производству шелковых тканей.

По версии следствия, в период с 20 октября по 24 декабря 2020 года гендиректор предприятия проводил расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, скрыв таким образом 4,5 млн рублей, которые должны быть взысканы в счет уплаты налогов.

По данному факту вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленными региональными УЭБ и ПК УМВД России и МИФНС России №12 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ведется следствие.

Криминал