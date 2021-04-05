В Тверской области идет подготовка к строительству причала нового речного порт

Сейчас идет первый этап работ по созданию порта в устье Шоши. Фото: ПТО

В устье реки Шоша в особой экономической зоне «Завидово» продолжается строительство речного порта в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Пока там идет подготовка к строительству причала.

Строительство порта разделено на три этапа.

В 2020 году начат и сейчас продолжается первый. Это устройство причала длиной в 791 метр, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ. Сейчас подрядчик производит работы по погружению шпунтовых свай, уже выполнено 76% от необходимого объема.

Второй этап подразумевает устройство наружных инженерных сетей порта.

Третий - строительство подъездной автодороги протяженностью в 640 метров и парковки транспорта.

Порт будет рассчитан на 816 заходов судов в год, а среднегодовой пассажиропоток составит 204 тыс. человек. Объект планируют построить и открыть к 1 ноября 2022 года. Он станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

- Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса, - высказывался по поводу «Волжского моря» губернатор Игорь Руденя.

Масштабный проект реализуется при федеральной поддержке.

В 2020 году на месте строительства порта и на новом мосту через Дойбицу побывала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.