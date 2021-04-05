Спящего пассажира обокрали в электричке Бологое-Тверь

В Твери обокрали пассажира электрички Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Тверь обратился с заявлением о краже житель поселка Спирово. Мужчина ехал в электричке Бологое-Тверь, уснул, а когда проснулся, заметил пропажу мобильного телефона.

Подозреваемого удалось разыскать. Им оказался 46-летний житель Конаковского района. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина отрицать вину не стал и сознался в содеянном. Похищенное он вернул.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.