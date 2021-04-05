Житель Тверской области задолжал на трех детей 200 тысяч рублей

Алиментщик осужден условно за долг в 200 тысяч рублей Фото: архив "КП"

37-летний житель Бельского района привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов и осужден условно на 7 месяцев. Ему назначено наказание в виде обязательных работ.

Ранее осужденный привлекался к административному наказанию за неуплату средств на содержание трех несовершеннолетних детей. Задолженность составила более 200 тыс. рублей. Попыток рассчитаться с долгом алиментщик не предпринял.

Приговор не вступил в законную силу.