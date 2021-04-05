Подполковник полиции Николай Лебедев возглавил ОМВД по Калининскому району Тверской области

Подполковник полиции Николай Лебедев возглавил ОМВД по Калининскому району Фото: УМВД России по Тверской области

5 апреля начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Пётр Пырх посетил ОМВД России по Калининскому району и представил личному составу нового начальника. На должность назначен подполковник полиции Николай Лебедев. Ранее он занимал должность замначальника отдела.

Клининский район - один из самых больших в Верхневолжье. В его территорию входят 18 муниципальных образований, в том числе три городских поселения, 15 сельских поселений и 569 населённых пунктов.

Пётр Пырх пожелал Николаю Лебедеву достичь успехов в оперативно-служебной деятельности подразделения, справиться с возложенными задачами и организовать эффективную работу по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории.