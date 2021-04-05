УК обязали закрыть крышу, по которой прыгали подростки в Твери

Прокуратура провела проверку в отношении УК Фото: архив "КП"

Прокуратура Заволжского района Твери провела проверку и установила, что многоквартирный дом на улице Паши Савельевой находится в управлении ООО УК «Наш район». Технический вход на крышу одного из подъездов не оборудован замком. Именно на крыше этого дома днем 31 марта были замечены четверо подростков.

Несовершеннолетние беспрепятственно проникли на крышу дома и проводили свой досуг. На видео прыгающих по крыше подростков сняли очевидцы и выложили ролик в сеть.

По результатам проверки управляющей компании внесено представление об устранении выявленных нарушений. Приняты оперативные меры по ограничению доступа посторонних лиц на крышу.

В отношении директора УК возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановление прокурора с материалами проверки для рассмотрения направлены в административную комиссию при администрации Твери.

По данному инциденту также проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.