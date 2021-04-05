МЧС предупреждает жителей о сильном ветре и дожде в Тверской области

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погоды Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области, по сообщению МЧС и данным Тверского гидрометцентра, днем 5 апреля с сохранением в течении суток 6 апреля, ожидается усиление южного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Возможны осадки. Днем +5... +10 градусов тепла, ночью подморозит до -3.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!