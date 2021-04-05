В Твери пассажиры теперь могут самостоятельно разблокировать банковскую карту в приложении "Волга"

Карта может попасть в стоп-лист, если вы приложили её к валидатору, чтобы оплатить проезд, но на ней не оказалось достаточной суммы. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери пассажиры "Транспорта Верхневолжья" теперь могут самостоятельно разблокировать банковскую карту в приложении "Волга". Звонить на горячую линию, если ваша карта попала в стоп-лист, теперь не нужно.

"Для разблокировки карты необходимо добавить ее в приложение "Волга" и указать данные, которые содержатся на самой карте. Затем нужно пополнить баланс карты на сумму, равную или превышающую сумму задолженности, и нажать кнопку "Разблокировать", - делится радостной новостью пресс-служба регионального Правительства.

Важно: сразу расплатиться этой картой скорее всего не получится: процесс разблокировки может занять сутки.

Разблокировать карты (транспортную и банковскую) теперь можно также в личном кабинете на сайте "Транспорта Верхневолжья".

Напомним, банковская карта может попасть в стоп-лист, если вы приложили её к валидатору, чтобы оплатить проезд, но на ней не оказалось достаточной суммы. Пассажир автоматически становится должником, а карта блокируется. Раньше для решения проблемы необходимо было обращаться на горячую линию: 8-800-350-00-99. Теперь можно разблокировать карту самостоятельно.

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