В Тверской области против коронавируса вакцинировано 80 326 человек

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области продлжается прививочная кампания против коронавируса. По данным оперштаба, с начала прививочной кампании на 5 апреля 2021 прививку сделали 80 326 жителей региона, за последние сутки – 278 человек. Вакцинировано 42 597 человек старше 60 лет. Это 56,4% от общего числа вакцинированных.

В федеральный регистр внесена информация о 74 649 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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