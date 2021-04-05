В Кимрах Тверской области на выбор жителям для благоустройства предложат площадку у ТУ-124 и еще один объект

К празднованию 130-летнего юбилея Туполева в 2018 году самолет подлатали и переместили на постамент у въезда на мост через Волгу. Фото: ЗСТО

Тверская область будет участвовать в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». От нашего региона заявлено 11 городов: Тверь, Кимры, Бежецк, Удомля, Бологое, Вышний Волочёк, Торжок, Конаково, Ржев, Осташков и Нелидово.

В Кимрах жителям будет предложено выбрать из двух объектов. Это площадка у самолета ТУ-124 или набережная Фадеева.

Самолет городу подарил коллектив конструкторского бюро имени уроженца кимрского края, гениального авиаконструктора Андрея Туполева. 20 мая 1983 года он приземлился на аэродроме Борки и был установлен на Коммунистической набережной. А в 2018 году к празднованию 130-летнего юбилея Туполева самолет подлатали и переместили на постамент у въезда на мост через Волгу.

Второй объект для голосования - набережная - названа у честь уроженца Кимр, советского писателя Александра Фадеева. Наиболее известные его произведения - это "Разгром" и "Молодая гвардия".

Голосование, в котором может поучаствовать каждый гражданин России старше 14 лет, будет организовано с 26 апреля по 30 мая.

Как сообщает областное правительство, в общем в регионе на выбор представят 49 объектов.

Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Там же можно и проголосовать. Зайти на платформу можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Также провести голосование непосредственно в городах будут помогать волонтеры с планшетами.

- Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты, - сказал губернатор Игорь Руденя во время прямого телеэфира в марте.