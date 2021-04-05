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Происшествия5 апреля 2021 10:49

Водитель иномарки пострадал в ДТП с фурой на Московском шоссе в Твери

Пострадавшего увезли в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал водитель легковой иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 5 апреля, в районе дома №18 на Московском шоссе в Твери.

На светофоре водитель автомобиля "Шкода Рапид" при повороте налево не уступил дорогу седельному тягачу "Ивеко" и столкнулся с ним.

В аварии серьезно пострадал 46-летний водитель "Шкоды". По предварительной информации мужчина был не пристегнут ремнем безопасности, так как стоят заглушки. Пострадавшего увезли в 4-ю горбольницу до приезда экипажа ДПС.

Водитель большегруза - трезвый, не пострадал.

Мужчина был не пристегнут ремнем безопасности, так как в автомобиле стояли заглушки Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП