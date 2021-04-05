Водитель иномарки пострадал в ДТП с фурой на Московском шоссе в Твери

В ДТП пострадал водитель легковой иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 5 апреля, в районе дома №18 на Московском шоссе в Твери.

На светофоре водитель автомобиля "Шкода Рапид" при повороте налево не уступил дорогу седельному тягачу "Ивеко" и столкнулся с ним.

В аварии серьезно пострадал 46-летний водитель "Шкоды". По предварительной информации мужчина был не пристегнут ремнем безопасности, так как стоят заглушки. Пострадавшего увезли в 4-ю горбольницу до приезда экипажа ДПС.

Водитель большегруза - трезвый, не пострадал.