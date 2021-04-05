Пациенту из Нелидова оказали помощь медики ОКБ Твери

Вертолет санавиации вылетал в Нелидово Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вечером, 4 апреля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Нелидовской ЦРБ.

В 17:50 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей наборту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Нелидовского городского округа для оказания медицинской помощи больному.

В ходе медицинского осмотра было принято решение оказать необходимую помощь на месте и не переводить пациента в Тверь.

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