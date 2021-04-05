В Тверской области выявлено 14 нарушений на междугородних автобусах

Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает продолжает проверки по контролю за организацией пассажирских перевозок. В период с 26 марта по 1 апреля сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Проверен 61 автобус, выявлено 14 нарушений. В частности, эксплуатировались автобусы с неисправностями.

Инспекторы призывают участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.