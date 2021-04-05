В Тверской области затопило 111 участков в СНТ «Эдельвейс» в Калининском районе. МЧС мониторит ситуацию. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

В региональном МЧС сообщили, что подтопило приусадебные участки в садоводческом некоммерческом товариществе «Эдельвейс» в Калининском районе. Сейчас на дачных участках никто не живёт, поэтому сообщений о пострадавших не было.

При этом, транспортное сообщение и жизнеобеспечение населения не нарушены.

В регионе в местах подтоплений работают группировки сил и средств ГУ МЧС по Тверской области. В их состав входят спасатели, водолазы, инспекторы ГИМС МЧС России, у которых в распоряжении техника высокой проходимости, маломерные судна, беспилотники.

За уровнем воды в водоёмах следят во время патрулирования, а также с помощью квадрокоптеров. Пострадавшим от паводка оказывают адресную помощь.

Администрации муниципалитетов укрепляют береговую линию там, где может произойти ЧП. Привели в готовность пункты временного размещения граждан на случай эвакуации. Также в задачи администраций входит укрепление низменных участков, очищают водоотводные канавы.