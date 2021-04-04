В Тверской области за развитием половодья МЧС следит с беспилотников

В Тверской области за половодьем следят с дронов. Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области

Уровень воды на территории Тверской области продолжает увеличиваться. Большая вода - подтапливает дороги, набережные, садовые и дачные кооперативы. Для того, чтобы уменьшить последствия половодья и организовать помощь людям в затопленных посёлках и дачных кооперативах, мобилизированы силы регионального МЧС.

В ведомстве поясняют, что в состав группировок сил и средств регионального управления МЧС России вошли спасатели, водолазы, инспекторы ГИМС МЧС России, а также техника высокой проходимости, маломерные судна, беспилотные авиационные системы. Работа ведётся совместно с администрациями поселений на местах.

Рост уровня воды и вероятность возникновения угрозы для населения оценивается как в результате пешего патрулирования и замеров, так и с привлечением техники- квадроциклов, лодок, дронов - последние проводят аэрофотосъёмку. Жителям подтопленных территорий оказывается адресная помощь.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

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