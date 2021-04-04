В Тверь доставили частицу Древа Христа Господня

Раку с частицей Древа Христа доставили в Тверь. Фото: tvereparhia.ru

Накануне вечером 3 апреля 2021 в Воскресенский кафедральный собор Твери была доставлена великая святыня — частица святого Животворящего Креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. Святыню встретил митрополит Амвросий и тверское духовенство.

В Тверской епархии сообщают, что прихожане под пение тропаря Кресту поклонились украшенному живыми цветами распятию.

Крест привезён из Санкт-Петербурга, где хранится в домовом храме священномученика Серафима Петроградского при Санкт-Петербургском епархиальном управлении.

Частица Креста Господня будет находиться в Воскресенском соборе до пятницы Крестопоклонной седмицы - 9 апреля 2021. Все эти дни святыня будет доступна для поклонения верующим.