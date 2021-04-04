В Твери полицейские оперативно задержали грабителя, напавшего на мужчину

Похищенная сумка возвращена владельцу. Фото: УМВД по Тверской области
Накануне в полицию обратился ограбленный на улице в Заволжском районе Твери 37-летний мужчина.
Правоохранителям он сообщил, что на улице на него напал незнакомец и вырвал из рук сумку, в которой находились кошелёк с деньгами, документы и банковская карта, после чего скрылся.
Не ожидавший нападения мужчина упал на землю, но смог запомнить приметы грабителя.
По горячим следам полицейским удалось раскрыть преступление: грабителем оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения.
7700 похищеных рублей он потратил, а документы удалось вернуть владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", об этом сообщили в УМВД по Тверской области.