В Тверской области за сутки выявили 96 заболевших коронавирусом

Статистика по заболевшим коронавирусом в Тверской области обновляется раз в сутки.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Тверской области с начала пандемии выявили 37 783 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба, на утро 4 апреля подтверждено 96 новых случаев коронавируса.
Выздоровели 35 745 человек (+100 за последние сутки).
Изолировано 1294 больных (-8).
Умерли 744 человека (+4 за сутки).
На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12089 заболевших (+ 34 случая. за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район - 2645 (+8),
Вышневолоцкий городской округ - 2090 (+9),
Ржев - 2075 (+5),
Торжок - 1578 (+1),
Калининский район - 1567 (0),
Кимры - 1495 (+1).
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