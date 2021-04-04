В Тверской области за сутки выявили 96 заболевших коронавирусом

Статистика по заболевшим коронавирусом в Тверской области обновляется раз в сутки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области с начала пандемии выявили 37 783 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба, на утро 4 апреля подтверждено 96 новых случаев коронавируса.

Выздоровели 35 745 человек (+100 за последние сутки).

Изолировано 1294 больных (-8).

Умерли 744 человека (+4 за сутки).

На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12089 заболевших (+ 34 случая. за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район - 2645 (+8),

Вышневолоцкий городской округ - 2090 (+9),

Ржев - 2075 (+5),

Торжок - 1578 (+1),

Калининский район - 1567 (0),

Кимры - 1495 (+1).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.