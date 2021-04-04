В Твери пропала 30-летняя женщина с порванным ухом

Ориентировка ВПСО «Сова»

С 28 марта 2021 в Твери родственники и волонтеры разыскивают 30-летнюю Екатерину Сергеевну Глухову. Она ушла из дома на улице Красина в Твери и с тех пор о ней ничего не известно. Подробности поисков и приметы пропавшей сообщил поисково-спасательного отряда "Сова".

Приметы: рост 157 см, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза карие.

Особые приметы: порвана мочка левого уха.

Пропавшая женщина была одета в голубую куртку, чёрную водолазку, синие джинсы, чёрные кроссовки с красными вставками. Всех, кто знает что-то о её возможном местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-980-624-65-97, 8-904-014-12-34 или 112.

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