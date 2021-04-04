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Происшествия4 апреля 2021 9:51

Спасателям МЧС пришлось деблокировать пострадавших в аварии в Тверской области

Спасатели вызволили людей из машин после ДТП
Алина ПЕТРОВА
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Фото с места аварии. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

Вечером 3 апреля 2021 два автомобиля столкнулись на 10-м км дороги Красный Май – Фирово в Вышневолоцком городском округе Тверской области. Подробности происшествия пояснили в региональном управлении МЧС.

После столкновения помощь понадобилась заблокированным в машинах пассажирам, на место выехали отделения пожарно-спасательных частей №9 и №61.

Причины и подробности аварии уточняются.

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