Жителей Тверской области призывают создавать скульптуры, гимны и иконы с Александром Невским к его 800-летию

Творческие работы об Александре Невском ждут на творческий конкурс. Фото: репродукция иконы

Творческий конкурс по созданию художественных, монументальных и музыкальных произведений "А. Невский: святой, воин, дипломат" приурочен к празднованию 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского. Эта дата отмечается в 2021 году.

В официальном релизе, распространённом областным правительством, говорится, что участвовать приглашают всех желающих. Принять участие в конкурсе приглашают жителей Тверской области. Присылать на конкурс можно гимны, картины, иконы, скульптуры до 15 июля 2021 года.

Ознакомиться с условиями проведения конкурса и требованиями к конкурсным работам, можно на сайте https://www.конкурсрвио.рф

Проведение праздничных торжеств по случаю юбилея Александра Невского поддерживает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- В евангельской истине сказано: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память", – отметил губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий.

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