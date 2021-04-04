Шесть электричек и две «Ласточки» отменили в апреле в Тверской области

Восемь пригородных поездов отменят в апреле в Тверской области. Фото: Александр ЖМУЛИН

В апреле 2021 на участках железных дорог в Тверской области запланированы отмены ряда пригородных поездов. Связано это с работами по модернизации инфраструктуры железной дороги. Так что всем, кто пользуется этими поездами - нужно позаботиться о перепланировке маршрута.

Так, с 5 по 9 апреля между Тверью и Москвой перестанут ходить две «Ласточки»: № 7911 отправлением в 12:11 из Твери и № 7916 отправлением в 13:45 из Москвы.

8 апреля отменяются две электрички на участке «Тверь — Лихославль»: № 6792 отправлением в 10:53 из Твери и № 6791 отправлением в 11:55 из Лихославля.

17 апреля на участке «Сонково-Пестово» отменяются поезда № 6990 отправлением в 7:15 из Сонково и № 6989 отправлением в 16:03 из Пестово.

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