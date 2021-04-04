Студентка из Тверской области стала финалисткой конкурса «Учитель будущего. Студенты»

В финал конкурса будущих педагогов вышла студентка из Твери Василиса Чеховская. Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

В Ярославском госуниверситете 2 апреля завершился окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты». Мероприятие, проводимое при поддержке Минобразования РФ, входит в президентскую программу «Россия – страна возможностей». Цель конкурса- поддержка молодых талантливых будущих педагогов.

Конкурсные испытания проходили в течение трех дней с 31 марта по 2 апреля. Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах, которые должны раскрыть таланты и навыки будущих педагогов.

Одной из финалисток конкурса стала студентка 3 курса тверского госуниверситета Василиса Чеховская.

- Я лелею мечту о создании сообщества молодых педагогов, где мы сможем делиться своими идеями, методическими материалами, поддерживать и развивать друг друга. Это уникальная возможность проявить и прокачать себя и, конечно, завести новые знакомства, – поделилась в разговоре со сми Василиса Чеховская.

СПРАВКА «КП»

«Учитель будущего. Студенты» конкурс по развитию и поддержке перспективных студентов по педагогическим и не только программам высшего образования, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с образованием. Принять участие в конкурсе бесплатно могут студенты бакалавриата и специалитета не младше 3 курса или магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения.

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