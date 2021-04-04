4 апреля в Твери перекроют центральные улицы из-за киносъемок

На улицах Твери перекроют движение из-за съемок фильма. Фото: администрация Твери

4 апреля в центре Твери приостановят движение транспорта на отдельных участках улиц. Об этом сообщили в администрации города.

Причина на это раз вовсемне в засоре коллектора или ремонте дороги, в городе работают киношники, центр перекрывают из-за съемок художественного фильма «Хоккейные папы». Это семейная комедия с участием Михаила Пореченкова и Юрия Чурсина.

В воскресенье будут снимать сцены с проездом автомобилей по городу, поэтому поочерёдно будут перекрывать участки улиц на 3-5 минут каждый.

С 10:30 до 17:30 и с 19 до 23 часов перекрытия будут на участках улицы Советской (от Свободного переулка до Татарского переулка). Также снимать сцены фильма будут на следующих локациях: Тверской проспект (от улицы Советской до площади Капошвара), улицы Салтыкова-Щедрина, Крылова, Андрея Дементьева и Новоторжскую.

В городской администрации уведомили, что общественный транспорт Твери будет работать без изменений.

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