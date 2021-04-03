Было здорово: В Твери состоялся полноводный бурный "Тьмацкий перекат"

В фестивале приняли участие больше 60 любителей сплава по бурной воде. Фото: VK/Тьмацкий перекат-2021/Сергей Смусь

"Было всё: и гребной слалом, и прыжки с трамплина, и каяк кросс, и даже были "боевые" спасательные работы!" Это выдержка из восторженного комментария одного из зрителей фестиваля бурной воды "Тьмацкий перекат", который прошел сегодня в Твери. Есть и более лаконичный: "Было здорово!!!"

Напомним, что впервые этот фестиваль сплава на каяках провели в столице Верхневолжья аж в 1975 году. Нынешний - 43-й по счету.

"Тьмацкий перекат-2021", как и предыдущие, состоялся в районе пешеходного моста через Тьмаку, рядом с пересечением улицы Брагина и Беляковского переулка.

За организацию отвечали управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери и ТРСОО "Тверь каяк клуб". Все прошло как по маслу.

Воды было предостаточно. Фото: администрация Твери.

Главное - повезло с водой. Ее уровень на перекате был, что надо. Даже, наверное, немного чересчур.

- Хожу на эти соревнования уже не первый год, но столько воды ещё не видела ни разу, - написала в комментарии в соцсети к фестивалю одна девушка.

Зрителей, к слову, пришло порядочно. Самитх участников также хватало.

Как мы подсчитали, всего в фестивале соревновались 60 любителей погонять на каяке по бурной воде. Не только из Твери, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Петрозаводска, Обнинска.

В гребном слаломе надо было четко пройти ворота. Фото: VK/Тьмацкий перекат/Павел Васильев.

Прошло все весело, бурно и, к счастью, без ЧП.

"Кп"-Тверь" известны победители в гребном слаломе.

Результаты:

Гребной слалом (К1М): 1 место - Игорь Михайлов; 2 место - Алексей Гончаров; 3 место - Семён Лурье.

Гребной слалом (К1Ж): 1 место - Нина Подобряева; 2 место - Екатерина Ромашкина; 3 место - Александра Хомченко.

Гребной слалом (Б2): 1 место - Иван Михайлов; 2 мето - Иван Глобенко; 3 место - Татьяна Емельянова.

Гребной слалом (С1): 1 место: Алексей Подобряев.