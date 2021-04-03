В Твери липовая соцработница украла у пенсионера крупную сумму денег

Мошенницу ищут, чтобы арестовать и предать суду. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери неизвестная женщина под видом социальной работника ограбила пенсионера 1937 года рождения. Он обратился в полицию

Пожилой мужчина рассказал, что нему домой пришла неизвестная женщина, которая представилась соцработником и, увлекая его разговорами о соцвыплатах и повышении пенсии, попросила показать самую крупную из имеющихся купюр. Якобы, ей нужно было переписать серийный номер.

Пенсионера это почему-то не насторожило. В итоге он ненароком показал обманщице место, где хранит свои сбережения. Злоумышленница воспользовалась ситуацией и украла у него 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемой.

В свою очередь тверские полицейские просят пенсионеров быть бдительнее и не вступать в общение с незнакомыми людьми, не впускать их в свой дом. Социальные или медицинские работники не приходят без предупреждения!