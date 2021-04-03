В центре Твери выявлен брак после ремонта брусчатки

Комиссия обнаружила дефекты. Фото: администрация Твери/коллаж

Администрация Твери проводит проверки состояния дорожного полотна на улицах города, особенно в тех местах, где в прошлом году провели ремонт. Недавно спецкомиссия проверила тротуары на набережной Степана Разина, улице Вольного Новгорода, проспекте Победы и на улице Советской возле горсада.

На Советской тротуар из гранитной брусчатки ремонтировали в прошлом году. Однако комиссия обнаружила дефекты.

Как сообщили в городской администрации, они незначительные и, скорее всего, вызваны резкими перепадами температур.

- В некоторых местах появилось расхождение швов между плитками, - уточнили в городской пресс-службе. - С наступлением устоявшихся благоприятных погодных условий подрядная организация приступит к их устранению за свой счёт согласно гарантийным обязательствам по муниципальному контракту.