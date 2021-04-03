В Тверской области за сутки выявили 97 заболевших коронавирусом

Количество случаев коронавируса за сутки пошло на спад, но это не повод расслабляться - не забывайте о масках.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области с начала пандемии выявили 37687 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба, на утро 3 апреля подтверждено 97 новых случаев коронавируса.
Выздоровели 35645 человек (+101 за последние сутки).
Изолировано 1302 больных (-7).
Умерли 740 человек (+3 за сутки).
На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12055 заболевших (+ 20 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район - 2638 (+7),
Вышневолоцкий городской округ - 2081 (+2),
Ржев - 2072 (+4),
Торжок - 1577 (ни одного случая за сутки),
Калининский район - 1567 (+6),
Кимры - 1496 (+1).
Графика: ПТО