В Тверской области за сутки выявили 97 заболевших коронавирусом

Количество случаев коронавируса за сутки пошло на спад, но это не повод расслабляться - не забывайте о масках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области с начала пандемии выявили 37687 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба, на утро 3 апреля подтверждено 97 новых случаев коронавируса.

Выздоровели 35645 человек (+101 за последние сутки).

Изолировано 1302 больных (-7).

Умерли 740 человек (+3 за сутки).

На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12055 заболевших (+ 20 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район - 2638 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2081 (+2),

Ржев - 2072 (+4),

Торжок - 1577 (ни одного случая за сутки),

Калининский район - 1567 (+6),

Кимры - 1496 (+1).