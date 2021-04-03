В Тверской области женщина пошла в магазин и лишилась кошелька

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кимрах у 69-летней женщины украли кошелек. В этой истории свою роль сыграла забывчивость пострадавшей.

Как женщина рассказала полицейским, она забыла кошелек у прилавка, когда складывала продукты в пакет. так и пошла домой. А когда опомнилась и вернулась в магазин, кошельку уже успели приделать ноги.

Сумма ущерба составила свыше 5 тысяч рублей.

Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале и вычислили подозреваемого в краже.

В результате он был пойман. Как оказалось, кошелек прихватил безработный житель Кимр.

Мужчина не стал отпираться и, как шепелявый персонаж легендарного совесткого киносериала, кричать: "Каселек! Какой каселек". Он сознался в содеянном и рассказал, что заметив кошелек прикрыл его своей сумкой и незаметно забрал.

Кошелек уже возвращен хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.