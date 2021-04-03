Видео о том, как в Твери обустроят Мигаловскую набережную

Администрация Твери записала видео-ролик о том, что конкретно планируется сделать на набережной. Фото: VK/Город Тверь/скрин

В Твери завершается подготовка к преображению Мигаловской набережной. Напомним, что с вопросом об этом к губернатору Игорю Рудени в конце февраля на личном приеме обратилась жительница Пролетарского района Твери Татьяна Рыкова.

Глава региона тогда успокоил женщину - все сделают, набережную благоустроят. - Городу деньги переданы, федеральные и областные. Заключен контракт с тверской компанией. Работы начнутся, когда наступит тепло, и мы планируем до 1 августа их закончить, чтобы люди смогли там погулять в хорошую погоду, - сказал тогда губернатор.

На территории Мигаловской набережной запланирован большой спектр работ. Они должны начаться уже в апреле.

Благоустройство набережной будет вестись в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Деньги - около 72,8 млн рублей - выделены из бюджетов трех уровней.

Администрация Твери записала видео-ролик о том, что конкретно планируется сделать на набережной. Подробности рассказал заместитель главы администрации Пролетарского района Владимир Прокудин.