В Тверской области следователи выясняют обстоятельства, при которых мужчину насмерть придавило цистерной

В Твери мужчина насмерть задавило цистерной. Фото: группа в ВК/Подслушано Кимры и пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Кимрские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 39-летнего мужчины на привокзальной площади в Кимрах. По результатам проверки примут процессуальное решение. По предварительным данным кимряк погиб из-за неосторожности.

Установили, что утром 2 апреля на площадь рядом с железнодорожной станцией Савёлово проходили работы по благоустройству. На место прибыл камаз, за рулём которого был 39-летний водитель. На автомобиле была установлена цистерна с гидравлическим механизмом.

Чтобы починить гидравлический механизм, водитель поднял цистерну. Затем, нарушая технику безопасности, залез на раму автомобиля, оказавшись между ней и цистерной. Так как ёмкость была заполнена водой, то механизм не выдержал нагрузку, и несчастного придавило цистерной.

Пострадавший погиб на месте. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.