В Твери 16-летняя девушка, которую искали по всему городу, вернулась домой

В Твери 16-летняя Алёна Лавровская, пропадавшая двое суток, сама пришла домой. Фото: СУ СК по Тверской области.

Жительница Твери Алёна Лавровская 2005 года рождения сама вернулась к родителям. Напомним, 31 марта девушка ушла из дома и пропала. Шла поисковая операция.

Сейчас следователи общаются с тверичанкой, выясняя причины такого поведения. До этого проводилась доследственная проверка.

Двое суток следователи, криминалисты и оперативники прочёсывали улицы города, общались со знакомыми девушки. К счастью, всё закончилось благополучно.