В Твери 16-летняя девушка, которую искали по всему городу, вернулась домой

В Твери 16-летняя Алёна Лавровская, пропадавшая двое суток, сама пришла домой. Фото: СУ СК по Тверской области.
Жительница Твери Алёна Лавровская 2005 года рождения сама вернулась к родителям. Напомним, 31 марта девушка ушла из дома и пропала. Шла поисковая операция.
Сейчас следователи общаются с тверичанкой, выясняя причины такого поведения. До этого проводилась доследственная проверка.
Двое суток следователи, криминалисты и оперативники прочёсывали улицы города, общались со знакомыми девушки. К счастью, всё закончилось благополучно.