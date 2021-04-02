В Твери от коронавируса привили семерых иностранных студентов из ТвГУ

2 апреля в Твери в поликлинике Областной клинической больницы сделали прививки от коронавируса семерым студентам-иностранцам из Таиланда, Лаоса, Шри-Ланки. Фото: ПТО

2 апреля в Твери в поликлинике Областной клинической больницы сделали прививки от коронавируса семерым студентам-иностранцам из Таиланда, Лаоса, Шри-Ланки. Все они учатся у нас в Тверском госуниверситете.

Одна из вакцинированных - Паттра Кессира, которая проходит обучение по программе «Менеджмент в образовании» в Институте педагогического образования и социальных технологий ТвГУ.

- Прививку делать не боюсь. Российская вакцина «Спутник V» эффективна, поэтому лучше вакцинироваться. На моей родине вакцинацию надо ждать долго, - привела ее слова пресс-служба областного правительства.

На сегодня в Верхневолжье прививку сделали 77927 человек. В федеральный регистр внесена информация о 72653 вакцинированных гражданах.

В 2021 году, до начала нового учебного года, в регионе планируется привить от коронавируса более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации.