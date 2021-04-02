Ресурсный центр для волонтеров запланировано открыть в Твери осенью

Центр для волонтеров планируется открыть в Твери в начале грядущей осени. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери в рамках нацпроекта «Образование» планируется создать первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

- В этом году начинается реализация программы по созданию регионального центра для студентов, волонтеров, для тех, кто хотел бы начать активно участвовать в развитии экономики, региона и страны, - отметил в январе на встрече со студентами тверских вузов губернатор.

Как сообщает областное правительство, центр планируется открыть в начале грядущей осени. Объем финансирования на 2021 год составляет 3,3 млн рублей.

На базе центра будут проходить обучающие семинары, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации.