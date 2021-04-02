Контроль трезвости пройдут водители на дорогах Тверской области

Акция по контролю трезвости стартует вечером пятницы, 2 апреля, и продлится все выходные. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Очередному "контролю трезвости" подвергнутся водители на дорогах Тверской области. Акция стартует вечером пятницы, 2 апреля, и продлится все выходные.

Госавтоинспекторы каждый уикенд выходят на дороги Твери и региона, чтобы выборочно останавливать водителей и проверять их состояние. Это работа сразу по двум направлениям: во-первых, сотрудникам ГИБДД действительно частенько попадаются нетрезвые автомобилисты, а во-вторых, страх быть пойманным останавливает от поездки некоторых выпивших водителей.

Региональная ГИБДД просит заявлять о пьяных за рулём. Желательно сообщить государственный регистрационный знак, местонахождение машины с нетрезвым водителем ли направление её движения. Телефон дежурной части: 02, с мобильных - 102.