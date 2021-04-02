В Тверской области готов проект для строительства межпоселкового газопровода

Благодаря этому газопроводу возможность подключиться к газу получат жители около 200 домов в нескольких деревнях и одном селе. Фото: "КП" Архив

В регионе завершены проектно-изыскательные работы перед строительством межпоселкового газопровода в Кашинском городском округе. Его протяженность составит 32,7 км.

Строительство газопровода запланировано в 2021 году. Благодаря ему возможность подключиться к газу получат жители около 200 домов в деревнях Введенское, Крапивино, Борихино Леушино, Мялицино, Бурмакино, Рождествено и селе Козьмодемьяновское. В перспективе будет газифицирована молочно-товарная ферма в Бурмакино.

Проект реализуется по региональной программе газификации на 2020-2024 годы.

- Главные ориентиры при реализации программы газификации – это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления - это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона, - отмечал губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что по программе до 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований на юго-западе и северо-востоке региона. Также запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций.

Как сообщает областное правительство, до 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.