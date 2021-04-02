В Твери на рабочего упало сухое дерево

В Твери на рабочего упало спиленное дерево Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Государственная инспекция труда в Тверской области завершила расследование несчастного случая на предприятии МБУ «Зеленстрой».

Несчастный случай произошел во время работ по уборк сухого дерева. Бригада работала на объекте. Убедившись, что работники находятся на безопасном расстоянии от направления падения дерева, вальщик сделал запил и дерево стало падать, в этот момент пострадавший двинулся в сторону падения дерева, которое на него упало. Мужчина получил тяжелые травмы.

- Основной причиной произошедшего стала неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие технологической карты на выполнение работ, а также отсутствие ограждений в зоне производимых работ, - рассказали в ведомстве.

За нарушение в сфере охраны труда виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Материалы расследования направлены в правоохранительные органы.