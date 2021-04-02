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Общество2 апреля 2021 17:06

Школьники Твери и Тверской области напишут итоговое сочинение 15 апреля

Дата этого испытания перенесена, сдвинуты также резервные дни
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Итоговое сочинение, являющееся для школьников допуском к ЕГЭ, перенесено с 5 на 15 апреля (это будет четверг). Все школьники Твери и Тверской области будут писать сочинение именно в этот день.

Дата сдвинута приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.

Резервные дни написания сочинения также сдвинуты на 5 и 19 мая 2021 года (изначально предполагалось 21 апреля и 5 мая). В эти дни будут писать сочинение те школьники, которые не смогли по какой-то причине явиться в основной день, либо получили «незачёт».

Направления для тем итогового сочинения - 2021 смотрите на фото:

Направления для тем итогового сочинения - 2021. Источник: Минпросвещения России.

Образование