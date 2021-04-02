Школьники Твери и Тверской области напишут итоговое сочинение 15 апреля

Итоговое сочинение, являющееся для школьников допуском к ЕГЭ, перенесено с 5 на 15 апреля (это будет четверг). Все школьники Твери и Тверской области будут писать сочинение именно в этот день.

Дата сдвинута приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.

Резервные дни написания сочинения также сдвинуты на 5 и 19 мая 2021 года (изначально предполагалось 21 апреля и 5 мая). В эти дни будут писать сочинение те школьники, которые не смогли по какой-то причине явиться в основной день, либо получили «незачёт».

Направления для тем итогового сочинения - 2021 смотрите на фото: