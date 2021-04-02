В СИЗО-1 Тверской области разрешили долгосрочные свидания с заключенными

В СИЗО-1 разрешили долгосрочные свидания Фото: Мария ЛЕНЦ

С 29 марта в СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области возобновили предоставление краткосрочных и длительных свиданий с родственниками осужденным, отбывающим срок наказания в отряде по хозяйственному обслуживанию.

- На длительные свидания родственники будут допускаться только при наличии отрицательного результата анализа на COVID-19 (мазка из зева и носа), сделанного не ранее чем за три дня до начала свидания, и при наличии масок и перчаток, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Перед началом свидания родственникам необходимо заполнить анкету и пройти входной контроль состояния здоровья и термометрию. Посетителям разрешено находиться в местах общего пользования (кухня, коридор, санузел, душевая и т.д.) только в масках и перчатках.

В других учреждениях УФСИН России по Тверской области предоставление длительных свиданий с осужденными по-прежнему приостановлено до особого распоряжения. В исправительных колониях разрешены только короткие встречи в комнатах со стеклом.