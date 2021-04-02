Две чугунные ванны украли с дачного участка жительницы Тверской области

Двое молодых людей совершили кражу с дачного участка Фото: Олег ЗОЛОТО

61-летняя жительница Конаковского района написала заявление в полицию и пояснила, что с ее дачного участка похитили две чугунные ванны.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла следы и улики. В ходе розыска были установлены личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых за аналогичные преступления молодых людей 21 и 22 лет.

Похищенные ванны злоумышленники погрузили в прицеп автомобиля, принадлежащего одному из фигурантов, и вывезли в пункт приёма металла.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении фигурантов избирается мера пресечения.